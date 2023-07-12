Карелия вошла в ТОП-5 направлений для приключенческого туризма

Самым востребованным регионом для приключенческого туризма с марта по июнь 2023 года стала Республика Алтай – каждое четвертое путешествие состоялось в этом направлении. Почти столько же поездок (24% от общего проанализированного турпотока) было в Дагестан.

Вместе с Карелией в пятерку регионов-лидеров по числу туристов, интересующихся необычными природными достопримечательностями, вошли ещё две республики: Северная Осетия и Адыгея. На пять данных регионов суммарно приходится 75% от рассмотренного приключенческого турпотока с марта по июнь этого года, что во многом объясняется сезонностью.

Куда ездят россияне за приключениями:

Республика Алтай (село Чемал, перевал Чике-Таман, перевал Кату-Ярык и т.д.) — 25% приключенческого турпотока

(село Чемал, перевал Чике-Таман, перевал Кату-Ярык и т.д.) — 25% приключенческого турпотока Республика Дагестан (обзорная площадка Сулакского каньона, Чиркейское водохранилище, парк «Верхний Гуниб» и т.д.) — 24%

(обзорная площадка Сулакского каньона, Чиркейское водохранилище, парк «Верхний Гуниб» и т.д.) — 24% Республика Северная Осетия (Дзивгисская крепость, «Город мертвых» Даргавс) — 10%

(Дзивгисская крепость, «Город мертвых» Даргавс) — 10% Республика Адыгея (ущелье реки Мишоко, водопады ущелья Руфабго, плато Лагонаки) – 9%

(ущелье реки Мишоко, водопады ущелья Руфабго, плато Лагонаки) – 9% Республика Карелия (остров Кижи, водопад Кивач, река Шуя) — 7%

В то время как Северный Кавказ и Алтай уже стали настоящими брендами в сфере приключенческого туризма, другие регионы также активно набирают популярность у туристов. Так, село Териберка в Мурманской области с марта по июнь этого года посетило в полтора раза больше туристов, чем годом ранее. Тенденция в том числе обусловлена активностью китов в этом сезоне. Расположенное там же на Кольском полуострове Сейдозеро встретило на 26% больше туристов, чем в марте-июне 2022 года.

По данным исследования, больше всего приключенческим туризмом и природными достопримечательностями интересуются жители столицы – путешественники из Москвы и Московской области совершили более 20% проанализированных поездок. Следом идут жители Новосибирской области (10% туристов) и Алтайского края (7%), которые в большинстве случаев путешествуют в соседнюю Республику Алтай. Почти треть (31%) туристов – обеспеченные люди с доходом от 75 до 150 тысяч рублей.

Среди россиян, увлекающихся приключенческим туризмом, почти в равной доле присутствуют мужчины (49%) и женщины (51%). Ядро аудитории (27%) путешествующих – люди в возрасте от 35 до 44 лет.

Исследование проведено на базе Big Data МТС. Был проанализирован турпоток более чем в 50 популярных локациях 20 регионов России, выделенных представителями Российского союза туриндустрии и туроператором RussiaDiscovery. В исследовании учитывались путешественники, посетившие указанные точки с 1 марта 2023 года по 30 июня 2022 и 2023 годов.