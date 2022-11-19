Карелии поставили оценку по итогам пожароопасного сезона

По итогам прохождения пожароопасного сезона наша республика вошла в пятерку лучших субъектов России, сообщили в карельском министерстве природных ресурсов и экологии.

Вместе с Карелией среди лидеров оказались Якутия, Камчатский край, Свердловская область и Башкортостан. Регионы добились значительного снижения площадей лесных пожаров по сравнению с 2021 годом, отметили в Рослесхозе.

Карелия сократила площадь лесных пожаров в 115 раз с 19,3 тысяч га в 2021 году до 168,7 га в 2022 году. Улучшился показатель по оперативности. Лесные пожары, в этом году их было 96, тушили в первые сутки.

В Минприроды республики отметили, что в этом году удалось двухкратно увеличить финансирование карельского центра авиационной и наземной охраны лесов за счет федерального бюджета. Также чиновники поблагодарили местных жителей и туристов за ответственное отношение и правильное поведение в лесу. // фото: unsplash.com