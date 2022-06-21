21 июня 2022, 14:16
Капремонт моста через реку Деревянка начнется в июне
Старый мост в селе Деревянное демонтируют, транспорт пустят по одной стороне
Скоро в Прионежском районе начнут капитально ремонтировать мост. Он соединяет два берега Деревянки, сообщили в Упрдор «Кола», комментарий приводит dtpptz.ru .
Контракт с подрядчиком уже подписали, работы начнутся в июне. Старый мост будут поэтапно демонтировать. Транспорт временно станут пропускать по одной стороне.
Специалисты поменяют опоры, смонтируют новые сталежелезобетонные пролеты, обработают их против коррозии.
Также на мосту обустроят новые тротуары, перила и барьеры, укрепят конусы насыпей, обустроят систему сбора сточных вод и локальных очистных сооружений, заменят существующие коммуникации.
Проект предусматривает устройство наружного освещения, металлических лестничных сходов к домам. // Фото: mvd24.ru