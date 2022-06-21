Капремонт моста через реку Деревянка начнется в июне

Скоро в Прионежском районе начнут капитально ремонтировать мост. Он соединяет два берега Деревянки, сообщили в Упрдор «Кола», комментарий приводит dtpptz.ru .

Контракт с подрядчиком уже подписали, работы начнутся в июне. Старый мост будут поэтапно демонтировать. Транспорт временно станут пропускать по одной стороне.

Специалисты поменяют опоры, смонтируют новые сталежелезобетонные пролеты, обработают их против коррозии.

Также на мосту обустроят новые тротуары, перила и барьеры, укрепят конусы насыпей, обустроят систему сбора сточных вод и локальных очистных сооружений, заменят существующие коммуникации.

Проект предусматривает устройство наружного освещения, металлических лестничных сходов к домам. // Фото: mvd24.ru