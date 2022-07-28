Какие фильмы и сериалы смотрят в Карелии этим летом

В сравнении с прошлым годом лето 2022 отличается высоким спросом россиян на альтернативные виды досуга в связи с отменой активного зарубежного туризма. Наблюдается рост интереса к просмотру кино-сериального контента дома на больших экранах или с телефона на открытом воздухе.

Среди всего контента онлайн-кинотеатра KION россияне чаще всего выбирают для просмотра обсуждаемые российские сериалы, новинки проката и семейные киноленты, что подтверждают аналитические данные популярности контента с начала июня по середину июля.

Сравнивая предпочтения жителей Карелии с остальными регионами России, аналитики выяснили, что в целом россияне летом отдают предпочтение легким комедиям и семейным кинокартинам, в том время как в Карелии большей популярностью пользуются российские комедии.

Первое место среди российских проектов жители Карелии отдали сериалу о бывшей звезде реалити-шоу «Нереалити» (18+) с Ольгой Дибцевой и Николаем Фоменко в главных ролях. Второе место в летнем кинопросмотре в регионе занимает сериал режиссера Яны Гладких AMORE MORE (18+) о семейных отношениях. На третьем месте оказалась драма о правосудии с Антоном Васильевом и Николаем Шрайбером «Хрустальный» (18+).

Среди зарубежных сериалов в первую половину лета жители региона чаще всего смотрели хитовый турецкий сериал «Постучись в мою дверь» (16+), южнокорейскую драму «История девятихвостого лиса» (16+) и детективную драму с Джилл Халфпенни «Утонувшие» (16+).

В списке самых любимых фильмов лета у жителей Карелии народная фэнтези-франшиза «Последний богатырь: Посланник тьмы» (6+), отечественный комедийный фильм «Родители строго режима» (12+), семейный мультфильм, получивший «Оскар» - «Энканто» (6+), криминальная драма «Эскортницы» (18+) и супергеройский фильм со Скарлетт Йоханссон «Черная вдова» (16+).

Также в летний период значительно возросла популярность документальных лент. Чаще всего жители Карелии смотрели документальную ленту о научных открытиях последних десятилетий, европейский документальный фильм «Сабайя» (18+), взявший главный приз ММКФ 2021 года, а также фильм «Движение. Русский серфинг» (6+).

Фото предоставлены пресс-службой МТС