Как туман над Онежским озером напомнил историческое событие

7 мая 1703 года два шведских корабля вошли в устье Невы. Петр решил, используя утренний туман, неожиданно атаковать их на речных лодках(!) и взять на абордаж. Этот смелый план царь блестяще реализовал.

30 обычных рыбачьих лодок с воинами гвардейских Преображенского и Семеновского полков, под командованием самого Петра и его ближайшего соратника, князя Александра Даниловича Меншикова, в ожесточенной схватке захватили эти два шведских боевых корабля.

В честь этой невероятной и блистательной победы Петр приказал выбить памятную медаль с надписью: «Небываемое бывает!» Ею были награждены все участники отчаянной операции. Сам же Петр и князь Александр Меншиков получили в награду за личную храбрость ордена Святого Андрея Первозванного - высшую награду Российской империи. (Видео)