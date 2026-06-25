Изостудия «Творческий импульс» приглашает всех любителей рисовать

Мастерская ждет увлеченных изобразительным творчеством людей от 5 лет (0+)

Фото: изостудия "Творческий импульс"

Светлая и уютная мастерская с прекрасным панорамным видом на город оборудована для занятий художников разного возраста. Студийцам предоставляются разнообразные материалы для воплощения авторских задумок.

Работа основана на традициях классического художественного образования и обращении к истории художественной культуры по трем возрастным группам:

«АРТ-СТАРТ» - малыши, которые в силу возраста выдают удивительные вещи, основываясь на интуиции, получают технические советы и помощь в осознании результата.

«АРТ-КЛАССИКА» - дети постарше уже начинают догадываться о закономерностях изобразительного языка, вместе мы учимся наблюдать и осмыслять увиденное.

«АРТ-СТАНДАРТ» - система консультаций и практических занятий:

для старшеклассников, которые интересуются не только погружением в творческие процесс, но и его теоретическим обоснованием;

педагогическое сопровождение для заботливых родителей, которые хотят помочь своему ребенку;

для поступающих в художественные учебные заведения.

для детей, планирующих участвовать в конкурсах и желающих получить профессиональное сопровождение.

Новинка этого года – организация по доступной цене три раза в неделю занятий в программе «Арт-классика. Художка» (рисунок, живопись, композиция и история искусства).

Жизнь студии разнообразна и не замыкается стенами мастерской:

дважды в год мы устраиваем выставки наших работ на общегородских площадках;

на изоинтенсиве во время каникул студийцы погружаются в мир художественных образов, учатся дружить и обсуждать творческие процессы с друзьями.

Студия «Творческий импульс» находится в центре города по адресу: ул.Красная, д.10, офис 602. Подробности можно уточнить по тел.: +7 960 214 42 98

На правах рекламы. Самозанятая Гордиенко Татьяна Владимировна,

ИНН 100105761816. ERID