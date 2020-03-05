Изменились расписание и стоимость проезда в автобусе до Харлу

Специалисты МКУ ПМР «Хозяйственное управление» откорректировали время работы нового автобусного маршрута – от Питкяранты до Харлу и обратно. Информация появилась на страничке главы администрации Питкярантского района. Суббота, воскресенье и праздничные дни – по-прежнему выходные. Новое расписание и новые цены начнут действовать с 10 марта.

Утренний рейс будет выходить из города в 6:00. По пути из Питкяранты в Харлу автобус не будет заезжать в Хийденсельгу и Рауталахти.



Кроме расписания изменилась и стоимость проезда. От Питкяранты до Койриноя билет стоит 45 р., до Леппясилты – 100 р., до Импилахти – 130 р., до Керисюрья – 150 р., до Ляскеля – 180 р., до Хийденсельги – 200 р., до Рауталахти – 200 р., до Харлу – 215 р. Желающие попасть в Сумериа заплатят за проезд 115 рублей.