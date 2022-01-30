30 января 2022, 11:01
Из-за невыплаты зарплаты в Петрозаводске возбудили уголовное дело
Компания в Карелии полгода не платила своему сотруднику
Общество с ограниченной ответственностью в карельской столице не выплачивало своему работнику зарплату более двух месяцев. По этому факту возбудили уголовное дело, сообщили в СУ СКР по региону.
Деньги сотрудник компании не получал с августа 2019 года по февраль 2020-го. В результате образовалась задолженность в сумме больше 138 тысяч рублей.
Следователи пока не установили управленца, который виновен в этом. Они устанавливают все обстоятельства инцидента и ищут ответственных за невыплату в руководстве организации. // Фото: Romi_Lado/Pixabay.com