Из-за невыплаты зарплаты в Петрозаводске возбудили уголовное дело

Общество с ограниченной ответственностью в карельской столице не выплачивало своему работнику зарплату более двух месяцев. По этому факту возбудили уголовное дело, сообщили в СУ СКР по региону.

Деньги сотрудник компании не получал с августа 2019 года по февраль 2020-го. В результате образовалась задолженность в сумме больше 138 тысяч рублей.

Следователи пока не установили управленца, который виновен в этом. Они устанавливают все обстоятельства инцидента и ищут ответственных за невыплату в руководстве организации. // Фото: Romi_Lado/Pixabay.com