Источник рассказал, на какие каналы может переехать «Дом-2»

Показ реалити-шоу «Дом-2» может продолжиться в одном из онлайн-кинотеатров или на канале холдинга «СТС Медиа». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Переговоры по поводу «Дома-2» ведутся с крупными онлайн-кинотеатрами, а также с площадками «СТС Медиа»,

- рассказал собеседник агентства.

Напомним, ранее телеканал ТНТ объявил о закрытии проекта. «Дом-2» выходит в эфир с 2004 года. Двухчасовой финал шоу ТНТ покажет 30 декабря. Фото sputnik.ru