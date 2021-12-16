Ипотека для семей стала еще доступнее

Строительная компания «КСМ-Инвест» предлагает семьям с детьми воспользоваться выгодными условиями ипотеки с низкой ставкой при приобретении жилья в декабре.

Ставка 4.7 %* годовых на весь срок ипотеки доступна семьям, в которых после 01.01.2018 г. родился хотя бы один ребенок. Также право на льготную ставку предоставляется семьям, в которых есть ребенок-инвалид младше 18 лет.

Считаем выгоду на примере трехкомнатной квартиры в новом жилом комплексе «САМПО»

Эта просторная квартира площадью 80 кв.м. идеально подойдет для семьи с одним или двумя детьми! Две светлые спальни, широкая прихожая и раздельный санузел позволят взрослым и детям жить вместе с максимальным комфортом. Кухня отделена от комнат и имеет выход на остекленный балкон. А в удобной гостиной вся семья сможет собираться вечером за разговорами и просмотром фильмов. Закрытый двор без машин, своя котельная на крыше дома, развитая инфраструктура: работает новая школа, спроектирован детский сад и торговый центр с магазинами. Рядом зеленая зона и лыжная трасса «Фонтаны».

Итак, считаем платеж в ипотеку на 30 лет с первоначальным взносом 20% от стоимости квартиры:

Ежемесячный платеж в рамках средней по рынку ипотечной ставки 9,3 % годовых составит – 38 414 руб. в месяц.

Ежемесячный платеж в рамках ипотеки для семей с детьми от «Сбербанк» со ставкой 4,7% составит всего – 24 111 руб. в месяц!**

Это действительно выгодно! А если семья использует материнский капитал для погашения ипотечного кредита, ежемесячный платеж станет еще меньше.

После приобретения квартиры можно будет оформить налоговый вычет, который состоит из двух частей: 13% от стоимости жилья и 13% от суммы процентов по ипотеке.

Воспользуйтесь выгодной возможностью забронировать идеальную квартиру для семьи! Предложение ограничено.

Если возникли вопросы Звоните нам по телефону 332-700!

* Ставка действует при условии личного страхования заемщика и электронной регистрации сделки. Срок кредита - до 30 лет, максимальная сумма кредита – 6 000 000 рублей, первоначальный взнос – от 20% от стоимости приобретаемой недвижимости. Подробности программы уточняйте в отделе продаж ООО "КСМ-Инвест" по адресу г. Петрозаводск, пр. Первомайский, д.9, а также по телефону: 8(8142) 332-700. Застройщик ООО Специализированный Застройщик «Стройинвест КСМ». Проектная декларация на наш.дом.рф. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 1481. Не является публичной офертой.

** Ежемесячный платеж рассчитан с помощью кредитного калькулятора на сайте «Сбербанк» при следующих параметрах: стоимость квартиры 5 118 190 руб., срок кредита – 30 лет, первоначальный взнос 20% от стоимости приобретаемого жилья, заемщик является участником зарплатного проекта банка «Сбербанк».

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