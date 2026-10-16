Ипотечный портфель Уралсиба превысил 165 млрд рублей

Банк увеличил объем ипотечного кредитования в 1,2 раза благодаря собственным жилищным программам

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За девять месяцев 2026 года Уралсиб оформил ипотечных кредитов на 32,3 млрд рублей — это в 1,2 раза больше, чем за тот же период годом ранее.

Ипотечный портфель банка за год прибавил: с 152,2 млрд рублей на 1 октября 2025 года он вырос до 165,9 млрд рублей на 1 октября 2026 года.

Драйвером роста выступили собственные программы банка — их объем за январь–сентябрь увеличился более чем в 1,4 раза к уровню сопоставимого периода 2025 года и достиг 23,2 млрд рублей. Чаще всего клиенты выбирали программу на приобретение вторичного жилья.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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