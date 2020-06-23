Интернет-провайдер «Сампо.ру» предлагает абонентам интересную акцию

Жители Петрозаводска, которые с 18 июня по 31 августа подключат высокоскоростной интернет от «Сампо.ру», получат в подарок еще и 100 каналов интерактивного ТВ. Такой акцией компания решила поблагодарить абонентов, которые проявили интерес к ее услугам в это непростое время.

Провайдер «Сампо.ру» обеспечивает интернетом практически весь Петрозаводск уже более 20 лет. Во время самоизоляции в компании отметили, что спрос на стабильный скоростной интерес вырос в разы. Однако благодаря сотрудничеству с Карельским филиалом ПАО «Ростелеком» и использованию технологии широкополосного доступа по волоконно-оптическому кабелю специалисты «Сампо.ру» успешно поддерживали заявленные скорости до 100 Мбит/с даже в такой сложный период больших нагрузок.

Более того, стоимость использования высокоскоростного интернета снизилась весной с 750 до 500 рублей в месяц. Такое решение заметно повысило интерес абонентов к этому тарифу. Многие пользователи стали на него переходить, чтобы использовать интернет по максимуму. Оптоволокно гарантирует отличные качество и скорость передачи данных. Это особенно важно, когда количество электронных сервисов растет, так же как и число «умных» девайсов, а жизнь почти целиком переходит в онлайн.

«Мы входим в такую эпоху, когда вокруг нас уже масса «умных» гаджетов. Это выключатели, розетки, колонки, кондиционеры, холодильники, приборы учета, кофемашины. У меня сейчас дома больше двадцати приборов, которыми я могу управлять с телефона. Это умный чайник, 4 видеокамеры, мониторы температуры и влажности, которые мы установили, когда появился ребенок, - они включают кондиционер или вытяжку в ванной. Еще есть умные розетки. И, конечно, смартфоны, компьютеры, планшеты. 100 мбит/с вполне хватает на то, чтобы весь этот парк стабильно работал»

- рассказал директор по маркетингу «Сампо.ру» Виталий Ковальчук.

И вот теперь к качественному интернету добавится еще и 100 каналов интерактивного телевидения с целым рядом полезных функций и преимуществ: ТВ - программа поможет выбрать фильм или передачу, функция паузы позволит при необходимости остановить просмотр, а перемотка – вернуться к нужному моменту. В архиве можно найти и посмотреть пропущенные новости или футбольный матч. Архив хранит показанные фильмы, сериалы и передачи в течение семи дней.

В пакете есть новостные, детские, музыкальные, спортивные каналы. Открыть их можно не только на телевизоре, но и на смартфонах и планшетах: например, начинаешь смотреть фильм дома, а продолжаешь просмотр по дороге на работу или учебу в маршрутке или в такси.

На этом приятные бонусы «Сампо.ру» не заканчиваются. Компания также предоставляет абонентам компактную и мощную телевизионную приставку на условиях бесплатной аренды на весь срок пользования новым тарифом. При этом все гарантийные обязательства провайдер берет на себя.

С помощью приставки помимо интерактивного телевидения и онлайн - кинотеатра можно также смотреть каналы «YouTube» и «YouTube Kids», который поможет разнообразить детский досуг во время каникул увлекательными роликами.

Тем, кто уже решил подключить новый тариф, достаточно просто оставить заявку в круглосуточной службе поддержки «Сампо.ру». Специалисты уточнят, подключен ли дом к сети, и есть ли у клиента роутер, который будет поддерживать заявленную скорость 100 мбит/с. Если его нет, то предложат качественный и недорогой вариант, который гарантированно справится с этой задачей.

Стоимость нового тарифа, 500 рублей в месяц, сохранится и после окончания акции для всех, кто успел принять в ней участие и решил и дальше пользоваться этим предложением. Более подробно обо всех условиях летней комбо - акции вам расскажут сотрудники компании по телефону 8 (8142) 22-00-00. Также информация есть на сайте.

Автор: Анна Павлова