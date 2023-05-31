Интерес к просмотру турецких сериалов у жителей Карелии вырос на 27%

Среди зарубежного контента в онлайн-кинотеатрах наибольшей популярностью пользуются турецкие, индийские, корейские и латиноамериканские сериалы и фильмы. Новый тренд зрительского спроса связан с расширением списка предлагаемых новинок зарубежных рынков: по данным экспертов МТС после ухода голливудского контента россияне стали активнее интересоваться предложениями других киноиндустрий.

В сравнении с прошлым годом интерес к турецким фильмам и сериалам в регионе вырос на 27%. В пятерку самых популярных по просмотрам в Карелии вошли: культовая лента о любви с Ханде Эрчел “Постучись в мою дверь” (16+), исторический эпос о жизни легендарного турецкого правителя “Воскресший Эртугрул” (16+), популярная турецкая комедийная мелодрама “Номер 309” (16+), исторический сериал “Барбароссы: Меч Средиземноморья” (16+), непредсказуемая мелодрама с Бураком Озчивитом и премией “Эмми” “Черная Любовь” (16+).

Среди корейских фильмов и сериалов жители региона выделяют следующие: романтическая дорама с Кон Ю и Ким Го-ын “Демон” (16+), красочная драма о любви и королевских интригах “Императрица Ки” (16+), экшн комедия с Чха Тхэ-хён “Полицейская академия” (16+), история о любви и ненависти сквозь века “История девятихвостого лиса” (16+).

Самые популярные индийские сериалы и фильмы в регионе триллер “Пушпа” (16+) об обычном рабочем, а также “Кобра” (16+), “Черные вдовы” (16+), “Однажды в кино” (12+), “Каранджит Каур” (18+).

Латиноамериканские фильмы и сериалы также популярны среди жителей Карелии. Чаще всего в регионе смотрели драматическую комедию о типичном холостяке и противнике долгих отношений “Ненастоящий папа” (12+) и фантастическую драму “В петле времени” (18+) о возможности вернуться в прошлое, чтобы исправить будущее.