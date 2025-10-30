Интерес к экомаршрутам Карелии среди клиентов Билайна вырос на 20%

Тропы Водлозерья и парка «Рускеала», водопад Кивач — главные точки притяжения путешественников

Фото: Петрозаводск говорит

За прошедший год интерес россиян к внутреннему туризму вырос: по данным Билайна, число пользователей на экомаршрутах Карелии увеличилось на 20%.

Этим летом пользователи отправлялись в треккинги по Водлозерскому национальному парку, любовались обширными массивами первобытной тайги, чистыми озерами и реками. Кроме того, туристы активно скачивали трафик и в зоне водопада Кивач – четвертого по величине в Европе, а также исследовали тропы в горном парке «Рускеала», где находится затопленный Мраморный каньон.

Живописные карельские пейзажи больше всего привлекли туристов из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Ярославской и Нижегородской областей.

Интересно, что большую часть туристического трафика (51%) составили клиенты 36-50 лет. Второе место заняли путешественники от 18 до 35 лет с 26%, а туристы старше 50 лет обеспечили 23% трафика.

В удаленных уголках природы туристы используют 4G, чтобы ориентироваться на онлайн-картах (41%), общаться или читать новости в социальных сетях и мессенджерах (39%) и следить за погодой через специальные сервисы (19%). Пропускная способность сети позволяет клиентам оперативно находить информацию о маршруте, планировать проживание, постить яркие моменты путешествия.

Билайн расширяет покрытие 4G даже в таких труднодоступных местах, как горные вершины, густые леса или берега водоемов. Благодаря развитию сети четвертого поколения пользователи могут сочетать тихий отдых с цифровыми технологиями, чтобы сделать его еще интереснее и оставаться на связи с родными из любой точки России.

В исследовании использовались обезличенные данные клиентов Билайна с мая по август 2025 года и за аналогичный период 2024 года.

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