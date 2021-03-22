22 марта 2021, 12:38
Общество

Инна Колыхматова назначена первым заместителем главы Петрозаводска

Ирина Мирошник представила своего зама коллективу

С сегодняшнего дня, 22 марта, на должность первого заместителя главы Петрозаводска назначена Инна Колыхматова. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Сегодня Ирина Мирошник официально представила своего первого зама коллективу, уточняется в сообщении администрации.

Ранее Инна Колыхматова занимала должность первого заместителя министра имущественных и земельных отношений республики Карелия. Имеет два высших образования: экономическое и юридическое. Фото источника

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Мэрия
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