Имена лучших: сотрудники «РКС – Петрозаводск» на Галерее передовиков

Их достижения были отмечены в рамках городского проекта «Мой город – моя судьба!», который ежегодно объединяет людей, внесших значительный вклад в развитие карельской столицы

Фото: «РКС – Петрозаводск»

Традиционно портреты победителей разместили в центре города. Это знак признания профессионализма, преданности своему делу и реального вклада в жизнь Петрозаводска.

В числе победителей проекта:

- главный инженер «ПКС – Водоканал» Андрей Бернадских;

- начальник района тепловых сетей «Древлянка» «ПКС – Тепловые сети» Алексей Лейковский;

- начальник службы энергообеспечения «ПКС – Водоканал» Артем Стюф.

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На торжественной церемонии победителей поздравила Глава Петрозаводского городского округа Инна Колыхматова, вручив им дипломы и поблагодарив за добросовестный труд на благо города.

Главный управляющий директор «РКС – Петрозаводск» Александр Сафронов поздравил коллег с заслуженной наградой:

За надёжной работой городской инфраструктуры стоят люди, которые ежедневно решают сложные задачи и делают это профессионально, ответственно и с полной отдачей. Особенно приятно, когда их вклад получает общественное признание. Мы безмерно гордимся нашими сотрудниками.

В «РКС – Петрозаводск» отмечают, что главная ценность компании – её сотрудники. Именно их знания, опыт и преданность профессии помогают обеспечивать бесперебойную работу важнейших коммунальных систем города и создавать надёжную основу для его дальнейшего развития.

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