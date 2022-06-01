ИКЕА открыла отделы обмена и возврата товаров с 1 июня

С 1 июня в магазинах компании IKEA откроются отделы обмена и возврата, сообщила компания на своем сайте, передает новостное издание ЛЕНТА.ру.

«С 1 июня отделы обмена и возврата в наших магазинах начнут работать со вторника по субботу с 12:00 до 20:00. Центр поддержки клиентов работает каждый день с 8:00 до 21:00 по местному времени»,

- уточнили в компании.

При этом срок возобновления продаж неизвестен. Напомним, в России 17 гипермаркетов ИКЕА, в которых работают 15 тысяч человек. После ухода компании с российского рынка в марте им гарантировали сохранение дохода и занятость в ближайшем будущем . Фото: businessmens.ru.