Играя - к знаниям: «Ориентир» приглашает детей на занятия

37 лет в Петрозаводске работает детский развивающий центр. Здесь дошколята готовятся к школе через игру, а школьники — углубляют знания и осваивают новые навыки (0+)

Фото: АНО ЦТР «Ориентир»

В Центре «Ориентир» самый любимый народ – дошколята. Именно поэтому 37 лет назад была создана для них «маленькая» школа.

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В «Ориентире» главным делом воспитанников остаётся игра — и это важный способ познания мира. Ребята с увлечением примеряют роль настоящих школьников: привыкают к коллективной работе, преодолевают страх и застенчивость, осваивают нормы доброжелательного и вежливого общения. В игровой деятельности вместе с детьми участвуют родители и педагоги — такой формат оказывается интересным для всех. Воспитанники центра учатся читать, писать и считать, поют и танцуют, рисуют, активно двигаются в спортзале и осваивают иностранные языки. Всё это доступно детям в возрасте от двух до семи лет. Особенно ценно для коллектива центра то, что первые выпускники «Ориентира», став взрослыми, теперь сами интересуются, с какого возраста можно приводить в центр своих детей.

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Родителям наших учеников остаётся только выбрать, как развивать своего ребёнка. В центре есть разные направления, и каждое решает свою задачу.

Направления для дошкольников

Английский язык — в игровой форме, с упором на разговорную речь. Большинство исследователей сходится во мнении, что специальные занятия иностранным языком можно проводить с детьми 3–10 лет, а лучше всего — в 5–8 лет, когда система родного языка уже достаточно хорошо усвоена, а к новому языку ребёнок относится сознательно.

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Чтение — спокойный, поддерживающий процесс для детей, которые учатся читать. Здесь ребёнку важно понять, а не просто прочитать.

Математика — математика через логику, мышление и интерес. Дети играют, смеются, рассуждают и при этом учатся складывать, делить и понимать логику задач.

Изобразительное искусство и творчество — когда важно воображение, самовыражение и спокойная концентрация.

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Эстрадный вокал — для развития голоса, слуха и уверенности в себе.

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Логопедические занятия — по запросу родителей, при сложностях с речью. Если ребёнок произносит не все звуки — этому можно и нужно помочь. С 2008 года центр сотрудничает с логопедом-дефектологом высшей квалификационной категории, которую приглашают по просьбам родителей.

Спортивная гимнастика — для движения, координации и работы с телом.

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Направления для школьников

Скорочтение — курс смыслового чтения для детей, которые читают, но не всегда понимают. Курс развивает внимание, понимание текста и уверенность, учит выделять главное и работать с информацией.

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Заниматика — это формат, где важно не просто получить ответ, а понять ход мысли. На занятиях дети сравнивают, обобщают, учатся мыслить логически, работают с числами через игру и наглядные примеры.

Иностранные языки: английский и финский. Сейчас продолжается набор в группы английского языка всех возрастов, чтобы научить детей понимать речь, уверенно говорить и чувствовать себя спокойно на уроках в школе.

Для школьников в «Ориентире» также доступны занятия по изобразительному искусству, эстрадному вокалу, а также услуги логопеда‑дефектолога.

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Кроме того, центр предлагает репетиторство: по математике — для учащихся 1–7 классов, по русскому языку — для учеников 1–5 классов.

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В этом учебном году «Ориентир» приглашает учащихся на занятия по новым направлениям:

- Нейрокоррекция почерка (каллиграфия) — занятия, которые помогут сформировать или исправить почерк благодаря развитию зрительно-моторной координации и контроля движений.

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- Автомоделирование — в партнерстве с клубом RC-PTZ «Радиоуправляемые модели Петрозаводска» будут проводиться мастер-классы разного формата — от игровых до конструирования.

Не обязательно начинать со всего сразу. Мы не предлагаем "подходит всем". Мы помогаем выбрать то, что будет актуально именно сейчас — по возрасту, интересу и состоянию ребёнка,

- отметила Евгения Демидова, учредитель и директор центра «Ориентир».

Занятия проходят очно в комфортной, спокойной обстановке с внимательными и опытными педагогами.

Адрес: ул. Советская, д. 12, Петрозаводск

Телефон: 8-911-407-76-66

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Фото: АНО ЦТР «Ориентир».

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