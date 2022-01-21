Холдинг "Лотос" презентовал книгу «На шаг впереди»

«На шаг впереди» - своеобразное путешествие по 30-летней истории крупного карельского предприятия.

В республике Карелия, пожалуй, не найдется человека, который бы не слышал о компании «Лотос». А вот о восхождении холдинга и про людей, которые за ним стоят, известно немного. В книге рассказана честная история про то, как жизненная философия основателей вместе с командой единомышленников изменила шаблоны огромного рынка, начав совершенно неизведанный путь без готовых рецептов. Это книга про совершенные ошибки и успехи, изучение мирового опыта и постоянные поиски новых решений и современных технологий в развитии бизнеса.

Автор основного текста – известный карельский журналист Александр Трубин, но книга создавалась коллективно - из воспоминаний и архивов многих участников этой истории.

Начните читать, и вы узнаете секреты этой известной компании из первых уст. Эта книга - не бизнес-проект, она выпущена, можно сказать, «для своих» - для создателей и работников холдинга, для жителей республики, интересующихся историей развития карельских предприятий, для тех, кому любопытно узнать о непростом пути первопроходцев предпринимательства в Карелии, для тех, кто был причастен к этому пути за эти 30 лет.

Предполагаем, что эта книга будет интересна предпринимателям и менеджерам, задумывающимся о том, как улучшить и развить бизнес.

Ведь из этой истории, как за 30 лет был пройден путь от маленьких торговых точек до крупного Холдинга, какие ошибки были совершены на протяжении этих лет и как можно было их избежать, как создавался устойчивый бренд и корпоративная культура компании, объединяющая сотрудников вокруг одних целей и ценностей; как собиралась команда, можно взять много полезного и для развития сегодняшнего бизнеса.

Сегодня в состав Холдинга «Лотос» входят магазины шаговой доступности «Сигма у дома», ТРК «ЛОТОС PLAZA» и гипермаркет «Сигма», супермаркет «Лотос Гурман», торговые центры «ЛОТОС ЦЕНТР» в Петрозаводске и «ЛОТОС CITY» в Кондопоге. Подразделениями холдинга являются Дворец культуры «Машиностроитель» и туристский центр «Радуга». «Лотос» стал вдохновителем и участником возрождения таких важных для республики объектов, как завод «Петрозаводскмаш», гостиница «Северная», строительства ЖК «Аквамарин» и «Свой берег». Компания стала неизменным организатором проведения массовых праздников в обустроенной ею природной рекреации в пойме реки Неглинка у ТРЦ «ЛОТОС PLAZA».

И впереди у компании много планов. Интересных, амбициозных, рассчитанных не только на успешный бизнес, но и на развитие инфраструктуры любимого города, чтобы Петрозаводск был современным, спортивным и красивым.

Книгу можно приобрести в гипермаркете «Сигма» и супермаркете «Лотос Гурман», а также прочитать в городских библиотеках Петрозаводска и Кондопоги. Кроме этого, книга доступна и в электронном формате.