Группа «Мумий Тролль» объявила о прекращении концертной деятельности

Советская и российская рок-группа из Владивостока «Мумий Тролль» объявила о прекращении концертной деятельности. О решении музыканты сообщили 2 марта на своем официальном сайте.

«Мы приняли решение остановить нашу концертную деятельность. Более двух десятков лет нашей работой было писать песни, которые объединяли слушателей России, Украины и других стран»,

- говорится в объявлении коллектива, вышедшем на русском и английском языках под заголовком «Музыка сорвалась…»

Тролли призвали к миру:

«Мир нужен немедленно… Нам придется снова начинать с чистого листа и через страдания и боль искать взаимопонимание и любовь. Может, эта музыка еще пригодится…» - обратились музыканты к поклонникам. (фото mumiytroll.com)