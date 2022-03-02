02 марта 2022, 17:28
Группа «Мумий Тролль» объявила о прекращении концертной деятельности
Известные музыканты 2 марта сообщили о решении приостановить выступления и призвали к миру
Советская и российская рок-группа из Владивостока «Мумий Тролль» объявила о прекращении концертной деятельности. О решении музыканты сообщили 2 марта на своем официальном сайте.
«Мы приняли решение остановить нашу концертную деятельность. Более двух десятков лет нашей работой было писать песни, которые объединяли слушателей России, Украины и других стран»,
- говорится в объявлении коллектива, вышедшем на русском и английском языках под заголовком «Музыка сорвалась…»
Тролли призвали к миру:
«Мир нужен немедленно… Нам придется снова начинать с чистого листа и через страдания и боль искать взаимопонимание и любовь. Может, эта музыка еще пригодится…» - обратились музыканты к поклонникам. (фото mumiytroll.com)