Госавтоинспекция Петрозаводска борется за качественную уборку улиц

Инспекторы ГИБДД осуществляют регулярные проверки состояния улично-дорожной сети столицы Карелии, сообщает паблик «Госавтоинспекция Петрозаводска».

ГИБДД считает, что в настоящее время большинство улиц и дорог Петрозаводска не отвечают требованиям нормативных документов действующих в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

Содержание улиц в Петрозаводске признается неудовлетворительным. В городе фиксируется сужение проезжей части, формирование снежных валов, в том числе в зоне пешеходных переходов и остановочных комплексов, высота рыхлого снега на проезжей части превышает предельно допустимые значения.

С начала года, в отношении подрядной организации «Техрент», осуществляющей работы по содержанию объектов дорожно-мостового хозяйства города Петрозаводска, за неудовлетворительное зимнее содержание проезжих частей и тротуаров возбуждено 17 дел об административных правонарушениях, по которым проводятся административные расследования.

Данной статьей предусмотрено наказание в виде административного штрафа в 30 тысяч рублей для должностных лиц и 300 тысяч рублей - для юридических лиц.

Фото из группы «Госавтоинспекция Петрозаводска»