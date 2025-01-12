Горожане не стали ждать трактор и дворника и вышли на уборку двора

За выходные сугробы в Петрозаводске значительно выросли. Горожане приходили друг другу на помощь – кто помогал откапывать машины, кто толкал, кто дергал на тросе, кто-то лопатой чистил проезд.

В одном из дворов люди вышли на зимний субботник. Об этом написали в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии», приложив несколько фотографий убранного проезда и расчищенной парковки.

«А я хочу похвастаться нашим двором. Мы не ждем ни трактор, ни дворника. Вышли, пообщались, покидали снег, независимо от возраста, пола и наличия машины! Все места всегда почищены, дорога во дворе и выезд!»

- написал в VK-группе.

Некоторые пользователи написали в комментариях, что за уборку во дворе люди платят своей УК, а делают их работу: «Ваш двор мечта любой управляющей компании - деньги получают, трактор и дворника отправлять вам не надо, молодцы». Другие же похвалили горожан: «Молодцы, хороший двор».