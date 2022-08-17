Гонки на лыжероллерах скоро пройдут на «Кургане»

На базе спорткомплекса «Курган» в Петрозаводске состоятся гонки по лыжероллерам. Чемпионат и Первенство республики пройдут 20 и 21 августа, сообщили в Минспорта Карелии.

К соревнованиям допустят мужчины и женщины 2002 года рождения и старше; юниоров и юниорок 2003 – 2004 годов рождения, юношей и девушек 2005 – 2006 годов рождения, юношей и девушек 2007 – 2008 годов рождения (с допуском 2009 года рождения)

В первый день, то есть 20 августа, лыжники будут бороться за победу в спринте классическим стилем, а 21 августа - в гонке свободным стилем. // Фото: Минспорта Карелии