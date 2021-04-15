Годовая инфляция в Карелии в марте замедлилась 

В марте 2021 года годовая инфляция в Карелии замедлилась и составила 6,6% после 6,9% в феврале, сообщили в Банке России.

На снижение темпов роста цен в регионе повлияли увеличение предложения плодоовощной продукции, рост конкуренции на региональном рынке пассажирского транспорта. По информации регулятора, темпы прироста цен на продукты снизились до 7,2% в марте после 7,7% в феврале. Расширение предложения тепличных овощей привело к снижению цен на огурцы и помидоры. Яблоки в марте дорожали медленнее благодаря, в том числе, возобновлению поставок из Азербайджана после частичного снятия ограничений. Действие государственных мер по стабилизации цен сдерживало темпы роста цен на сахар.

В сегменте непродовольственных товаров годовая инфляция практически не изменилась, подчеркнули в Нацбанке. Продолжилось увеличение темпов прироста цен на автомобили. Динамику по-прежнему определяло ограниченное предложение на региональном авторынке из-за сокращения поставок в условиях пандемии.

Темп прироста стоимости услуг в марте снизился до 3,9% с 4,2%. Замедлился рост цен на авиаперелеты на фоне роста конкуренции на рынке пассажирских перевозок, связанного с сохранением ограничений на поездки за границу. Тарифы на услуги сотовой связи росли сдержаннее на фоне высокой конкуренции в этой сфере и использования операторами более гибкого подхода к ценообразованию.

Годовая инфляция в целом по России в марте составила 5,8%. С учетом проводимой Банком России денежно-кредитной политики инфляция вернется к цели (4%) в первой половине 2022 года и будет находиться на этом уровне в дальнейшем. (фото ourreg.ru)