Главы муниципалитетов страны обсудили закон о местном самоуправлении

21 октября на площадке Всероссийской ассоциации местного самоуправления (ВАРМСУ) прошла стратегическая сессия «Муниципального диалога», на которой обсуждался законопроект о местном самоуправлении. В мероприятии приняли участие более 3500 представителей муниципального сообщества из всех регионов России.

Перед тем, как принимать поправки, нужно обязательно посоветоваться. Сейчас полномочия глав регулируются разными законами. Мы хотим всё аккумулировать в одном законе, унифицировать его. Кроме того, переход на одноуровневую систему подразумевает, чтобы власть была максимально приближена к гражданам, поэтому для больших муниципальных округов будут предлагаться территориальные органы местного самоуправления,

- сказал автор законопроекта, депутат Государственной Думы Павел Крашенинников, который лично приехал на площадку ВАРМСУ, чтобы обсудить с главами муниципальную реформу.

ВАРМСУ в течение месяца собирала предложения регионов. Ключевые инициативы муниципалов найдут отражение в итоговом варианте федерального закона.

Работа над законопроектом о местном самоуправлении продолжается. Его должны принять во втором и третьем чтениях до конца года.

Фото: официальная группа ВАРМСУ в VK