Главу сельского поселения в Карелии привлекли к ответственности

Энергоснабжающая организация пожаловалась на главу сельского поселения в Пудожском районе, сообщает прокуратура Карелии.

Энергетики заявили, что они не получили ответ на обращение, направленное ранее в орган местного самоуправления. Прокуратура Пудожского района провела проверку по жалобе.

Установлено, что главой одного из сельских поселений района, на письменное обращение энергоснабжающей организации, в установленный 30-дневный срок ответ подготовлен не был. На момент проверки нормативный срок предоставления ответа был нарушен более чем на 1,5 месяца.

Мировым судьей судебного участка Пудожского района глава сельского поселения привлечена к административной ответственности, оштрафована на 5 тысяч рублей.

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