Глава Карелии вручил Орден «Сампо» коллективу Кондопожского ЦБК

Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков вручил коллективу АО «Кондопожский целлюлозно-бумажный комбинат» (входит в Группу компаний «Тайга») высшую государственную награду региона — орден «Сампо».

Церемония вручения прошла 9 апреля в зале заседаний Кондопожского ЦБК во время рабочей поездки Главы Республики Карелия на предприятие. В присутствии ведущих специалистов компании Артур Парфенчиков вручил высшую госнаграду республики исполнительному директору Группы компаний «Тайга» Тиграну Саакяну.

Орден «Сампо» присуждается за особые заслуги перед республикой, и решение о награждении Кондопожского ЦБК подчеркивает значимость предприятия для социально-экономического развития Карелии. На протяжении почти ста лет комбинат остается одним из ключевых промышленных активов региона, сохраняя высокие стандарты качества продукции и укрепляя позиции на внутреннем и внешнем рынках.

В своем выступлении Глава региона поблагодарил сотрудников предприятия за профессионализм и преданность делу, благодаря которым комбинат уверенно развивается и достигает высоких результатов.

Мы всегда гордились Конопожским ЦБК, имеющем славные традиции и историю. Вместе с тем мы живём в век новых технологий и потребностей рынка. Инвестор в лице группы компаний «Тайга» имеет четкие планы по диверсификации производства в соответствии с потребностями времени и уже решено развивать предприятие, как производство лесохимической отрасли. Очень важно предусмотреть удовлетворение кадровой потребности комбината в условиях дальнейшего развития. Уже подана заявка Кондопожским техникумом на участие в проекте «Профессионалитет», чтобы здесь готовили специалистов для обновленного производства. Нужно организовать взаимодействие с ПетрГУ: у нас работают талантливые молодые ученые, готовые к участию в развитии комбината. Кадровый и человеческий потенциал станет основой развития комбината. С новым инвестором мы договорились о сохранении коллектива и всех социальных гарантий работникам,

– подчеркнул Артур Парфенчиков.

Вручение ордена является признанием заслуг всего коллектива, его многолетнего труда и вклада в укрепление промышленного потенциала республики. Впервые «Сампо» коллективу промышленного предприятия Глава Карелии вручил в 2025 году.

Завершая церемонию, Артур Парфенчиков выразил уверенность, что комбинат и впредь будет сохранять лидирующие позиции, а его коллектив — добиваться новых производственных и профессиональных успехов.

Перед вручением ордена «САМПО» Глава Карелии также провел рабочую встречу с Тиграном Саакяном.