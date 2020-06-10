10 июня 2020, 15:45
Образ жизни

Гимн России зазвучит из громкоговорителей по всему Петрозаводску

Трансляция гимна прозвучит в разных районах столицы Карелии, на Древлянке споют вживую

12 июня в Петрозаводске гимн России будет транслироваться через громкоговорители столицы Карелии, сообщает администрация города.

«12 июня в полдень Петрозаводск присоединится к акции «Общероссийское исполнение Гимна России». Музыка будет транслироваться из громкоговорителей на улицах Правды и Попова, проспекте Карла Маркса.

Акция пройдет также на бульваре Победы в районе памятника «Птица счастья», на сцене в сквере Кукковский Петух, у торгового центра «Десяточка» на Ключевой. А на Древлянке у торгового центра «Столица» запланировано живое исполнение гимна Российской Федерации»,

- пишется в анонсе мероприятия.

Администрация города приглашает присоединиться к акции всех желающих, для чего нужно спеть, выйдя на балкон.

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Карелия
праздник