Где находят урожай сотрудники «ПКС-Водоканал»

С наступлением сентября количество засоров увеличивается, и на это есть несколько причин: закончился сезон отпусков, начался новый учебный год и, главное, пришла пора собирать урожай. Сезон заготовок на зиму открыт – а все, что для них не пригодится, оказывается в унитазе.

Бесследно «урожай» по канализации не проходит. Все чаще сети в Петрозаводске забиваются, и к тряпкам, которым совсем не место в канализации, присоединяются пищевые отходы.

Водоканал обращается к родителям школьников: расскажите детям о том, что даже невкусные суп и макароны в унитаз смывать нельзя, как и корки от дынь, арбузов и т.д. (не секрет, так иногда делают школьники без присмотра родителей). Эти продукты забивают трубы, создают жировые пробки. И помните, что самый главный пример для детей – это вы, взрослые. Компания призывает соблюдайть правила пользования канализацией.

В унитаз нельзя смывать:

• Наполнитель кошачьих туалетов

• Ватные палочки, диски и т.д.

• Средства личной гигиены, медицинские маски, резиновые перчатки

• Чеки, бумагу

• Игрушки

• Ветошь

• Полиэтиленовые пакеты

• Влажные салфетки

• Строительный мусор

• Жир после приготовления пищи

В «РКС-Петрозаводск» нередко пишут с вопросами: куда же тогда выбрасывать жир? Специалисты рекомендуют промакивать остатки масла после приготовления пищи бумажными салфетками. Их, в свою очередь, необходимо выбрасывать в мусорное ведро.

Сотрудники компании напоминают, что смывая мусор в канализацию, можено доставить неудобства не только соседям и прохожим во дворе, которым придется идти мимо стоков с неприятным запахом. Так же забирается время сотрудников водоканала. Они вместо прочистки засора могли бы в это время устранять повреждение на сетях.