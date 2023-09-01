01 сентября 2023, 07:03
Общество

Фотоловушки «выследили» тех, кто неправильно выносит мусор

49 нарушений попало в кадр фотоловушек, установленных на контейнерных площадках в Петрозаводске

Проблема свалок на контейнерных площадках сейчас не так остра, как несколько месяцев назад. Тем не менее петрозаводчане продолжают складировать на контейнерных площадках  строительный мусор и автомобильные покрышки. Об этом сообщила временно исполняющая обязанности сити-менеджера Инна Колыхматова.

«Карельский экологический оператор», который отвечает за вывоз мусора в столице Карелии, установил на нескольких площадках фотоловушки. За месяц в их кадр попали 49 нарушений. Информацию о любителях неправильно выбрасывать мусор передали в полицию для принятия мер.

Также не все юридические лица в городе заключили договор на вывоз мусора. По словам Колыхматовой, это значит, что за их мусор платят горожане. Регоператор выявляет предприятия, их руководителям пишут претензии, часто дело доходит до суда. // иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

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фотоловушка
новости петрозаводска