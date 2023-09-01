Фотоловушки «выследили» тех, кто неправильно выносит мусор
Проблема свалок на контейнерных площадках сейчас не так остра, как несколько месяцев назад. Тем не менее петрозаводчане продолжают складировать на контейнерных площадках строительный мусор и автомобильные покрышки. Об этом сообщила временно исполняющая обязанности сити-менеджера Инна Колыхматова.
«Карельский экологический оператор», который отвечает за вывоз мусора в столице Карелии, установил на нескольких площадках фотоловушки. За месяц в их кадр попали 49 нарушений. Информацию о любителях неправильно выбрасывать мусор передали в полицию для принятия мер.
Также не все юридические лица в городе заключили договор на вывоз мусора. По словам Колыхматовой, это значит, что за их мусор платят горожане. Регоператор выявляет предприятия, их руководителям пишут претензии, часто дело доходит до суда. // иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»