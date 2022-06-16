Финский Ponsse продает свой российский бизнес

Производитель машин для лесозаготовки Ponsse из Финляндии решил расстаться со своим бизнесом в России. Переговоры о продаже ООО «Понссе» уже идут, сказано в пресс-релизе компании.

На отвечает за услуги Ponsse в Белоруссии и России. Сделка должна состояться в самое ближайшее время. В компании объяснили, что деятельность в РФ стала слишком сложной.

– Продажа бизнеса - лучший вариант для клиентов, дистрибьюторов и наших местных сотрудников,

- заявил исполнительный директор Юхо Нуммела.

Он подчеркнул, что концерн продолжит вводить экспортные ограничения в связи с санкциями. Компания еще в марте приостановила поставки в РФ и Белоруссию, а также послепродажное обслуживание. // Фото: «Ponsse Россия»/ВКонтакте