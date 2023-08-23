Финны заметили российскую подводную лодку у берегов Ханко

Вечером 22 августа финны заметили появившуюся над водой рядом с городом Ханко субмарину. Об этом сообщает YLE, ссылаясь на очевидцев.

- Подводная лодка, плавающая в надводном положении, привлекла внимание пассажиров судна во вторник ранним вечером у берегов Ханко…. Командир Ансси Мункки из Университета национальной обороны распознал судно,

- сказано в тексте.

По мнению военного, это российская субмарина класса «Кило». Такие подводный лодки выпускают с 1980-х годов. //фото: freestockcenter/freepik.com