Финны предложили ограничить поставки газа из России и Белоруссии

Наши северные соседи разработали проект закона, который на время ограничивает поставки газа из Белоруссии и России. Документ представило финское министерство экономики и занятости, предложения по нему будут принимать до 3 февраля. Об этом сообщает РИА Новости.

Финны предлагают ограничить поставки природного газа и сжиженного природного газа в финскую газовую сеть через подключенные трубопроводы или объекты для переработки сжиженного природного газа, если голубое топливо поступает из России или Белоруссии.

Проект составлен в соответствии с регулированием ЕС. // фото freepik.com