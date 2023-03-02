Финны подсчитали, во сколько им обошелся разрыв с Россией

Крупный финский бизнес потерпел убытки от ухода с российского рынка. Сильнее всего досталось энергетической компании Fortum. Как подсчитала газета Helsingin Sanomat, потери компании составили 1,7 млрд евро, пишет «Лента».

Досталось и строительной фирме YIT. По сравнению с первой ее потери выглядят скромнее. По данным журналистов, разрыв связей с Россией обошелся фирме в 440 миллионов евро. Еще меньше потерял производитель автошин Nokian Tyres. Его потери составили 300 миллионов евро. Пострадал и перевозчик Finnair. Финская компания ориентировалась на перевозки в Азию, смена маршрутов привела к росту затрат на топливо, техобслуживание, персонал и навигацию. Потери оценили в 150 миллионов евро.

Всего же, по подсчетам финской газеты, крупный бизнес Суоми потерял более четырех миллиардов евро. // фото unsplash.com