Финны боятся строить ветряные электростанции рядом с Россией

Финляндия отказалась от строительства ветрогенераторов на востоке страны, на границах с Россией. Такое решение вызвано соображениями национальной безопасности, пишет newizv.ru, ссылаясь на финские СМИ.

Ветряные электростанции в последние годы активно строят в Финляндии, за несколько лет разрешили установить почти 10 тысяч ветрогенераторов на западе.

Однако на востоке разрешений на строительство выдали всего несколько десятков, на остальные наложили запрет органы безопасности. Ведь такие электростанции мешают работе радаров, которые следят за воздушной границей. // Фото: pxhere.com