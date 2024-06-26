Финляндия признала, что ведет подготовку украинских солдат

Финляндия готовит солдат ВСУ, причем делает это непосредственно в стране. Об этом сказал глава Минобороны Антти Хяккянен, его слова приводит РИА Новости.

- Мы проводили небольшие учебные мероприятия в Финляндии. На практике это была техническая подготовка, связанная с конкретным оборудованием,

- заявил министр обороны.

По его словам, 20 финских военных инструкторов были также задействованы в подготовке военных Вооруженных сил Украины в Великобритании. Еще порядка 50 инструкторов из Финляндии приняли участие в миссии ЕС по подготовке украинских военных. // фото: pixabay.com