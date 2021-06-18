18 июня 2021, 20:09
Финляндия открыла границу для сборщиков ягод и грибов
Финляндия расширила список категорий граждан, которые смогут въехать в страну
Финляндия сохраняет основные ограничения на границах с ЕС и Россией как минимум до 11 июля. Однако с 21 июня Финляндия расширяет список граждан, которым разрешен въезд. Об этом сегодня сообщает паблик «Консульство Финляндии в Петрозаводске» со ссылкой на Госсовет страны. Сообщение также опубликовано на официальном сайте консульства.
Так, въезд разрешен сборщикам ягод и грибов на основании заключенного трудового соглашения, владельцам недвижимости (дом, квартира, дача) и его семье (супруг/а и несовершеннолетние дети), требование о неотложных работах отменяется.
Кроме того, ограничения на въезд в Финляндию снимаются с граждан Монако, Румынии и Сан-Марино. (фото stena.ee)