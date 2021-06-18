Финляндия открыла границу для сборщиков ягод и грибов

Финляндия сохраняет основные ограничения на границах с ЕС и Россией как минимум до 11 июля. Однако с 21 июня Финляндия расширяет список граждан, которым разрешен въезд. Об этом сегодня сообщает паблик «Консульство Финляндии в Петрозаводске» со ссылкой на Госсовет страны. Сообщение также опубликовано на официальном сайте консульства.

Так, въезд разрешен сборщикам ягод и грибов на основании заключенного трудового соглашения, владельцам недвижимости (дом, квартира, дача) и его семье (супруг/а и несовершеннолетние дети), требование о неотложных работах отменяется.

Кроме того, ограничения на въезд в Финляндию снимаются с граждан Монако, Румынии и Сан-Марино. (фото stena.ee)