18 июня 2021, 20:09
Финляндия

Финляндия открыла границу для сборщиков ягод и грибов

Финляндия расширила список категорий граждан, которые смогут въехать в страну

Финляндия сохраняет основные ограничения на границах с ЕС и Россией как минимум до 11 июля. Однако с 21 июня Финляндия расширяет список граждан, которым разрешен въезд. Об этом сегодня сообщает паблик «Консульство Финляндии в Петрозаводске» со ссылкой на Госсовет страны. Сообщение также опубликовано на официальном сайте консульства.

Так, въезд разрешен сборщикам ягод и грибов на основании заключенного трудового соглашения, владельцам недвижимости (дом, квартира, дача) и его семье (супруг/а и несовершеннолетние дети), требование о неотложных работах отменяется.

Кроме того, ограничения на въезд в Финляндию снимаются с граждан Монако, Румынии и Сан-Марино. (фото stena.ee)

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Финляндия
ограничения
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сборщик грибов
консульство
паблик