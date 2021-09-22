Финляндия остро нуждается в иностранных специалистах

В Финляндии ждут иностранных сотрудников. Дефицит кадров особенно велик на металлообрабатывающих комбинатах и в компаниях информационных технологий, пишет Yle.

В течение ближайших 10 лет технологической отрасли потребуется как минимум 130 тысяч новых специалистов. Такая ситуация складывается из-за роста предприятий и выхода большого количества действующих сотрудников на пенсию.

Подавляющее большинство кампаний в технологическом секторе хочет нанимать иностранных сотрудников. Итоги проведенного Ассоциацией технологической промышленности опроса показали, что речь идет о 90 процентах предприятий и организаций и более. // Фото: Marko Väänänen / Yle