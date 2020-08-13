Финляндия ослабляет режим въезда, но вводит новые меры против эпидемии

Фото: Heikki Haapalainen / Yle

Недавно мы писали о том, что жители Финляндии страдают из-за перекрытой границы с Россией. Но испытывают неудобства и россияне, особенно жители приграничных регионов, и в том числе Карелии. Ведь многие у нас привыкли ездить в Финляндию чуть ли в магазин за продуктами. Понятно, что мы внимательно следим за информацией о том, когда и на каких условиях может сновать открыться граница.

Недавно СМИ сообщили что Финляндия немного смягчила въездной режим, предоставив возможность соединяться семьям и парам, оказавшимся по разные стороны границы. Финский новостной интернет-ресурс Yle сообщает, что на финской стороне границы не делают тесты на коронавирус и приезжающих пока еще не вынуждают садиться на карантин.

По данным Yle, в июле в Финляндию из России через международные пункты пропуска прибыло около 17 000 человек. Несмотря на то, что российская граница закрыта, через нее осуществляется грузовое движение. Кроме того, в Финляндию продолжают возвращаться частные лица.

Однако правительство Финляндии издает все новые инструкции, касающиеся обязательного карантина и тестов. По словам журналистов, эти новшества «вызывают недоумение в Южной Карелии». В частности, выписать обязательный карантин может исключительно врач-инфекционист, а таких специалистов в регионе очень мало.

В аэропорту Хельсинки-Вантаа проводят тесты, на финляндско-российских МАПП никаких тестов не делают. В пограничной охране сообщают, что новые указы правительства не изменили режим работы на границе. Издание цитирует заместителя начальника пограничной охраны Юха Кивеля: он говорит, что пограничники не отвечают за тесты и карантин.

- Мы только в случае необходимости, информируем надлежащие органы.

Во время эпидемии на МАПП осуществляются проверки в обычном режиме. Кроме этого, выявляют симптомы у визитеров.

- Если при пограничном контроле замечаем у человека симптомы коронавируса, то мы выполняем предписания по защите собственного персонала от заражения,

- рассказывает Кивеля.

Также на границе въезжающим раздают брошюры с полезной информацией, касающейся коронавируса.

Другие публикации проливают свет на то, что касается принудительного карантина и тестирования. В министерстве социального обеспечения и здравоохранения Финляндии говорят, что на первых порах на принудительный карантин будут отправлять пассажиров из стран с высоким риском заражения коронавирусом.

Министр по вопросам семьи и базовых социальных услуг Криста Киуру (СДП) в понедельник сообщила Yle о значительном ужесточении мер по борьбе с распространением коронавируса. Пассажиров, прибывающих из стран с плохой эпидемиологической ситуацией, будут отправлять на принудительный карантин. Также они будут в обязательном порядке проходить тест на коронавирус.

С данным решением связано, однако, много открытых вопросов. На некоторые из них отвечает изданию начальник отдела в министерстве социального обеспечения и здравоохранения Туйя Кумпулайнен.

– Как будет оформляться решение о принудительном карантине в аэропортах и портах?

– На каждого пассажира будет оформляться отдельное решение, которое подписывает врач-инфекционист. В анкете будут указаны имя и контактные данные человека. То есть речь не идет о массовом решении, которое распространяется на всех пассажиров самолета.

– Какие страны попадут в список стран с высоким риском заражения?

– Большинство стран мира и Европы теперь входят в этот список. Всех пассажиров невозможно будет проверять. Меры будут проводиться в отношении пассажиров из тех стран, где зафиксированы высокие показатели заражения коронавирусом.

Например, тяжелая эпидемиологическая обстановка сложилась во многих Балканских странах.

Классификация степени риска в разных странах находится на стадии разработки, и данные будут поступать от Ведомства здравоохранения и социального развития THL.

– На чем будет основываться решение о карантине? Должно ли быть зафиксировано заражение коронавирусом? Или достаточно того, что человек подвергся риску заражения?

– Нет, факт заражения не нужен. Достаточно подозрения или риска, что вирус может попасть в Финляндию вместе с пассажиром. Например, в самолете из Скопье среди 150 пассажиров оказалось 26 человек с COVID-19. При таком показателе всех людей, находившихся в самолете, можно отправить на карантин. Заболевшие помещены в изоляцию на основе закона об инфекционных заболеваниях.

Карантин является наиболее эффективным методом сдерживания распространения коронавируса, так как человек в течение нескольких недель не имеет никаких контактов с другими людьми. Если человек во время карантина заболевает, то он не будет заражать других.

– Когда новые правила вступят в силу в аэропортах, морских портах и на сухопутных границах?

– На определение уровня риска в разных странах уйдет некоторое время. В аэропортах легче будет ужесточить контроль, чем в морских портах. Например, из Эстонии приезжают люди как из безопасных, с точки зрения коронавируса, стран Балтии, так и из стран с высоким риском, например, из Беларуси. Пока мы не знаем, как таких людей будут выделять из общей массы пассажиров.

– Будут ли всех прибывающих из стран с плохой эпидемиологической обстановкой проверять на коронавирус?

– Всех пассажиров рейсов из стран с высоким риском распространения коронавируса будут отправлять на тесты, как это делается сейчас. Власти изучают эпидемиологическую ситуацию в разных странах, и на основе данной информации принимают решения.

Остальным пассажирам тесты будут делать выборочно. Для массового тестирования пока нет возможностей, так как ресурсы тестирования и так ограниченны, и система перегружена.

– Можно ли человека принудительно отправить на тест?

– Да, можно. Решение о принудительном тесте принимает врач-инфекционист.

– Если результат теста негативный, освобождает ли это человека от принудительного двухнедельного карантина?

– Нет, не освобождает. Если результат теста сегодня негативный, завтра он может быть положительным. В момент проведения теста человек может быть уже инфицирован, но болезнь проявится только через несколько дней после инкубационного периода.

– Как обязательный карантин будет осуществляться в отношении пассажиров круизных судов?

– Здесь много открытых вопросов. Как выделить людей из стран с высоким риском заражения? Как получить информацию о них? С авиапассажирами это будет легче сделать.

– Будет ли карантин касаться профессиональных водителей грузовых машин?

– Властям необходимо будет оценить, через какие страны проехал данный грузовик, сколько времени он провел в пути. Если грузовик отправился в путь за много дней до въезда в Финляндию и водитель не заболел, или если машина приехала в Финляндию через безопасные страны, риск уменьшается.

– Как будет организован и кто оплачивает принудительный карантин иностранного пассажира?

– Человек сам оплачивает проживание во время карантина. На практике речь идет о двухнедельном пребывании в гостинице. Это общемировая практика.

– Как будет контролироваться соблюдение обязательного двухнедельного карантина?

– В дело может вмешаться врач-инфекционист, но полицейского контроля в Финляндии нет.

Мы должны доверять людям в том, что они будут соблюдать карантин.

Власти могут узнать о нарушении карантина, если кто-то им об этом сообщит, или же путем выборочных тестов. Несоблюдение карантина наказывается штрафом или лишением свободы сроком до трех месяцев. Но важны не санкции, а осознание того, что ситуация по-настоящему серьезная. Нельзя идти в бар, если приехал из зоны риска.

– Сколько людей, по оценке министерства, будут в ближайшие месяцы отправлены на принудительный карантин?

– Это зависит от классификации стран с риском заражения, которая в данный момент разрабатывается. Мы примерно знаем, сколько авиарейсов из каких стран прилетает в Финляндию. На основе этой информации власти могут оценить, сколько людей будет отправлено на карантин. С наземным транспортом будет сложнее, но самая трудная ситуация будет с портами. Мы не знаем, откуда приехали пассажирские автомобили и грузовики.

Мы постараемся отслеживать все изменения в регулировании в Финляндии и оперативно знакомить с ними читателей «Птз Говорит».