Фильм «Ключи Карелии» показали в Петрозаводске

Текст: Хельга Белянцева

В кинотеатре «Премьер» в Петрозаводске 11 июля прошёл показ фильма «Ключи Карелии». Ранее, 8 и 9 июля, фильм демонстрировали также в Сегеже и Медвежьегорске.

Режиссёр Академии Никиты Михалкова Дария да Консейсао показала Карелию не только как край с красивейшей природой, но и как регион, хранящий ключи к русской культуре и святости. Здесь проходил древний путь новгородцев на север, к Белому морю, здесь селились старообрядцы, спасаясь от гонений, здесь сохранился живой источник русского былинного эпоса. Особое внимание создатель фильма уделила Заонежью — месту, где традиционно проживало русское население и где передавались из поколения в поколение старинные культурные традиции.

Съёмки проходили в Медвежьегорском районе: в Повенце, Чёлмужах, Толвуе, Загубье и на острове Кижи. Главная героиня фильма «Ключи Карелии» — заонежанка Людмила Балехова, на примере которой режиссёр показала главное богатство нашей земли — людей, сохранивших удивительную душевную чистоту. По признанию Дарии да Консейсао, именно эта женщина, со знакомства с которой началась её любовь к Заонежью, вдохновила её на создание фильма.

Людмила Балехова // Фото: Ключи Карелии

Одним из главных героев также стал научный сотрудник музея-заповедника «Кижи», сказитель Олег Скобелев. В фильме снимались ректор Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова – Иван Ильич Глазунов, предстоятель старообрядческой церкви Владыка Корнилий, директор Всероссийского музея Пушкина Сергей Некрасов, музыканты Ольга Гайдамак и Александр Леонов.

Режиссёр Дария да Консейсао во время съёмок сцены с участием сказителя Олега Скобелева // Фото: Ключи Карелии

— В Карелии очень много внимания уделяется вепсской, карельской, саамской культурам, — сказала перед показом в Петрозаводске Дария да Консейсао. — Это невероятно интересный материал с точки зрения музыки, литературы, народного творчества, кино. Но мне кажется, что недостаточно было внимания уделено русской культуре в этом регионе. Потому что если Карелия находится в черте России, у этого не только географические и политические причины, но и культурные предпосылки.

Например, Державина, который был первым карельским губернатором, редко рассматривают в этом контексте. Поэтому один из героев фильма — директор Всероссийского музея Пушкина Сергей Некрасов. Он много знает об этой выдающейся исторической личности, в Санкт-Петербурге возродил усадьбу Державина, скоро будет устанавливать ему памятник.

Также очень важная тема, которая звучит в нашем фильме — старообрядчество, — продолжает режиссёр. — Одним из героев стал предстоятель старообрядческой церкви Владыка Корнилий. Старообрядчество — это тема очень неоднозначная, много говорят о старообрядцах как о закрытых людях, консервативных, которые не приветствуют культуру как таковую. Это неправда, говорю как очевидец, беседовавший с предстоятелем старообрядческой церкви. Владыка Корнилий пришел к нам на интервью в академию Глазунова, с интересом слушал концерт, который был до того, как мы записывали интервью. И более того, выдающиеся старообрядцы были меценатами, помогали Третьяковской галерее, вкладывали колоссальные средства в развитие культуры.

Фильм «Ключи Карелии» — федеральный проект, поэтому его снимали в тесном сотрудничестве с министерством культуры Карелии. На показе в кинотеатре «Премьер» присутствовала заместитель министра культуры Варвара Лебедева. Она рассказала о своем знакомстве с Дарией да Консейсао.

— Почти два года назад мне позвонил Максим Леонидович Антипов, который возглавляет Медвежьегорский район, и сказал, что есть очень интересная девушка, с которой мне надо обязательно познакомиться. Вскоре Дария появилась в министерстве культуры и заразила нас своей энергией и энтузиазмом, невероятной любовью к нашему краю. Это удивительно, что человек из большого города переезжает в небольшое поселение, живёт, воодушевляется и творит!

Мне очень нравится название — «Ключи Карелии». Надеюсь, что всем нам просмотр этого фильма даст какой-то свой ключик, который позволит еще раз открыть нашу любимую республику с новой стороны.

Дария да Консейсао и Варвара Лебедева

После демонстрации фильма Дария да Консейсао отметила, что перед тем, как привезти киноленту в Карелию, её показывали в Петербурге. И многие зрители сказали, что это преувеличенная чистота — таких людей не бывает, как нет и таких идей, их не обсуждают, к ним не стремятся.

— Но я их пригласила в Карелию, — говорит режиссёр, — они приехали на показ в Медвежьегорске, познакомились с некоторыми героями нашего фильма, увидели совершенно невероятную семью, которая тоже имеет отношение к героям фильма, и поняли, что такая чистота действительно существует.

По определению главного героя последней главы фильма, которая называется «Ключи от русского эпоса», кижского сказителя Олега Скобелева, «Ключи Карелии» — это «фильм-молитва», в котором не столь важны какие-то факты и заключения ума. Не случайно многие герои фильма кажутся немного «блаженными».

В завершение Олег Скобелев исполнил для зрителей небольшой фрагмент из русского эпоса — рябининскую старину (Былину, которую исполняли знаменитые заонежские сказители из рода Рябининых. — Авт.) и рассказал сказку «Божий крестник» космозерского сказителя Петра Горшкова.

Фильм «Ключи Карелии» скоро покажут на федеральных каналах, также он будет доступен в интернете. // Главное фото: Ключи Карелии