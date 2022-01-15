Филармония пригласила знаменитого скрипача на свой день рождения

15 января Карельская филармония празднует день рождения (6+). Свою 83-ю годовщину крупнейшая концертная организация Карелии отметит концертом Симфонического оркестра под управлением британского дирижера Мариуса Стравинского, в котором примет участие один из самых известных и востребованных скрипачей современности Никита Борисоглебский.

Столь выдающихся музыкантов филармония смогла пригласить благодаря поддержке Министерства культуры РФ в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны», позволяющей сохранять демократические цены на билеты. В концерте прозвучат - Концерт для скрипки с оркестром Бенджамина Бриттена и симфоническая поэма «Тангейзер» Рихарда Вагнера.

Никита Борисоглебский уже не в первый раз выступает в Петрозаводске. Публика запомнила талантливого музыканта. Солист Московской филармонии, лауреат множества международных конкурсов, заслуженный артист России 36-летний Никита Борисоглебский в 14 лет поступил в Московскую консерваторию, в 18 перешел в статус солиста филармонии.

За рубежом молодой российский исполнитель обучался в Колледже музыки им. королевы Елизаветы и в Кронбергской академии музыки. В Бельгии ему предоставили скрипку работы Антонио Страдивари Il Piatti, что в дальнейшем позволило в полной мере раскрыть возможности исполнительской техники.

Дальнейшая артистическая судьба скрипача – история успеха. Он постоянный участник знаменитых фестивалей в Зальцбурге, в Рейнгау, памяти Олега Кагана, имени Людвига ван Бетховена и других.

Музыкальные критики считают, что Борисоглебский способен «перевернуть ожидания слушателей с ног на голову», что он безупречный исполнитель известнейших произведений, которые «заслужили солиста такого уровня».