Фестиваль спорта и туризма «Ладога фест» пройдет в Карелии

Спортивно-туристский фестиваль «Ладога фест» пройдет в Карелии с 8 по 16 августа, сообщает минспорта Карелии.

«Фестиваль проходит в десяти городах Ленинградской области, Карелии и Санкт-Петербурге. В год столетия Республики Карелия, столицей мероприятия станет Сортавала.



В рамках спортивно-туристской части «Ладога Фест» на всем побережье Ладожского озера в третий раз пройдет серия спортивных мероприятий: от ориентирования и марафонов до парусных регат, многодневных велогонок и внедорожных соревнований, в которых примут участие как профессиональные спортсмены, так и любители»,