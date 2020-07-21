21 июля 2020, 11:41
Фестиваль спорта и туризма «Ладога фест» пройдет в Карелии
Фестиваль, объединяющий несколько регионов, пройдет со столицей в Сортавале
Спортивно-туристский фестиваль «Ладога фест» пройдет в Карелии с 8 по 16 августа, сообщает минспорта Карелии.
«Фестиваль проходит в десяти городах Ленинградской области, Карелии и Санкт-Петербурге. В год столетия Республики Карелия, столицей мероприятия станет Сортавала.
В рамках спортивно-туристской части «Ладога Фест» на всем побережье Ладожского озера в третий раз пройдет серия спортивных мероприятий: от ориентирования и марафонов до парусных регат, многодневных велогонок и внедорожных соревнований, в которых примут участие как профессиональные спортсмены, так и любители»,
- сообщает ведомство.
Расписание мероприятий и все подробности ищите на официальном сайте «Ладога фест».