Евросоюз послал дополнительные силы к границе Финляндии и России

Агентство Евросоюза по границам Frontex направило в Финляндию дополнительных сотрудников для усиления контроля на границе с Россией. Об этом сообщает Yle.

По данным источника, в страну прибудут около 50 специалистов. Это офицеры пограничной службы, специалисты по регистрации лиц, ищущих убежище, эксперты по документам и переводчики. Также в Суоми будет доставлено оборудование, в том числе, патрульные машины и тепловизионные камеры. По плану сотрудники Frontex пробудут в Финляндии не менее двух месяцев.

Отмечается, что сотрудники агентства работают под контролем финских пограничников. Ранее в стране постоянно находились 10-15 работников Frontex, но теперь их количество увеличивается. Вновь прибывшие специалисты будут работать вдоль всей восточной границы Суоми. // Фото: unsplash.com / Joakim Honkasalo