Есть выгодное предложение на квартиры в Петрозаводске

Мечта о собственном жилье для молодой семьи может стать реальностью.
Специализированный Застройщик «Строительное предприятие «Спасение» предлагает приобрести комфортабельное жилье в новом доме, расположенном в Петрозаводске по адресу: улица Зайцева, дом 70б.
Это отличное предложение для тех, кто ценит уют, качество и ищет выгодные условия покупки.
В офисе продаж, расположенном по адресу ул. Варламова, д.64, вам предоставят необходимую информацию, помогут с выбором квартиры, оформлением сделки и ответят на все интересующие вопросы.
Не упустите свой шанс и забронируйте квартиру вашей мечты уже сегодня.
Телефон отдела продаж: +7 921 228 5275. Количество квартир ограничено.
С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф
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