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11 июля 2026
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Маркет

Есть выгодное предложение на квартиры в Петрозаводске

Продолжается прием заявок по специальной программе для молодых семей на квартиры в новом доме по улице Зайцева, 70-б

Мечта о собственном жилье для молодой семьи может стать реальностью. 

Специализированный Застройщик «Строительное предприятие «Спасение» предлагает приобрести комфортабельное жилье в новом доме, расположенном в Петрозаводске по адресу:  улица Зайцева, дом 70б. 

Это отличное предложение для тех, кто ценит уют, качество и ищет выгодные условия покупки.

В офисе продаж, расположенном по адресу ул. Варламова, д.64, вам предоставят необходимую информацию, помогут с выбором квартиры, оформлением сделки и ответят на все интересующие вопросы. 

Не упустите свой шанс и забронируйте квартиру вашей мечты уже сегодня.

Телефон отдела продаж:  +7 921 228 5275.  Количество квартир ограничено.

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф

На правах рекламы. ООО "Специализированный Застройщик «Строительное предприятие «Спасение», ИНН 1001090344

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