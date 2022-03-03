Энергетик в Сегеже пытался стать посредником в коммерческом подкупе

Расследование уголовного дела о предложении посредничества в коммерческом подкупе завершилось в Сегеже. Обвиняемый – 45-летний мужчина, который ранее работал на отвечающем за производство и сбыт тепловой энергии предприятии, сообщили в СУ СКР по региону.

Он узнал, что специалист по охране труда предъявил подрядной организации предписания о нарушении производственной безопасности и наложил штраф.

Встречаясь с директором, обвиняемый предложил ему передать специалисту по охране труда 50 тысяч рублей. За эти деньги ранее составленные акты должны были аннулировать, а штраф – не назначать.

Уголовное дело уже направили в суд, где и рассмотрят по существу. // Фото: xspline/pixabay.com