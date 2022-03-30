Электросамокаты официально признаны в России транспортным средством

Верховный суд России признал законным положение Правил дорожного движения, которое позволяет относить электросамокаты к транспортным средствам. Об этом пишет Российское агентство правовой и судебной информации.

Так, сотрудник Генпрокуратуры объяснил, что закон не может дать полного списка транспортных средств, однако позволяет относить к ним электросамокаты из-за скорости их передвижения.

При этом водители электросамокатов Правилами дорожного движения в отдельную категорию участников дорожного движения пока не выделены, отмечается в пояснении Верховного суда. Фото pixabay.com/icsilviu