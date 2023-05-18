Электронный дневник во «ВКонтакте» стал доступен в Карелии

Сферум и БАРС Груп интегрировали сервис коммуникаций и государственную информационную систему «Электронное образование Республики Карелия», включающую в себя электронный журнал и дневник.

Благодаря этому учителя, ученики и их родители могут непосредственно из электронного журнала и дневника общаться в чатах, обмениваться файлами и проводить опросы с помощью учебного профиля Сферум в VK Мессенджере.

В нем есть все необходимое для учебного процесса и при этом отсутствует реклама и не беспокоит спам. Сервис предоставляется пользователям бесплатно.

Для того чтобы воспользоваться всеми преимуществами единого образовательного пространства, нужно однократно связать свой аккаунт в электронном журнале и дневнике с учебным профилем Сферум.

Единое образовательное пространство, которое мы создаем в регионах, интегрируя наш сервис с электронными журналами и дневниками, позволяет педагогам, школьникам и их родителям легко и безопасно общаться по всем учебным вопросам. Совместно с партнерами мы стремимся сделать образовательный процесс более современным и доступным,

— прокомментировал генеральный директор ООО «Цифровое образование» Рубен Акопов.

Сферум активно работает над интеграцией с электронными журналами и дневниками в российских регионах. На сегодня Сферум доступен в региональных государственных информационных системах в сфере образования Нижегородской, Псковской, Кировской, Оренбургской, Курской, Калининградской, Самарской, Калужской, Челябинской, Ульяновской, Тверской, Амурской, Курганской, Смоленской и Сахалинской областях, а также Камчатском, Забайкальском и Пермском краях, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах.

Напомним, что Сферум был запущен 31 марта 2021 года в соответствии с постановлением Правительства РФ № 2040 в рамках создания «Цифровой образовательной среды». Компания реализует проекты комплексной цифровой трансформации таких отраслей как здравоохранение, финансы, образование, строительство и ЖКХ, контрольно-надзорная деятельность и др., участвует в реализации национальных проектов, обеспечивает технологический суверенитет страны — 88 решений компании входят в Реестр российского ПО.