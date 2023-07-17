Электронные водительские права приравняют к физическим

Минцифры России готовится приравнять электронные водительские права к физическим. Ведомство уже подготовило проект соответствующего постановления правительства, он есть на портале проектов нормативных правовых актов.

- Предъявление в электронном виде с использованием мобильного приложения информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг» сведений, содержащихся в документах, предусмотренных настоящими правилами, приравнивается к предъявлению таких документов,

- сказано в тексте.

Водительское удостоверение можно будет предъявлять не только в виде обычных пластиковых прав, но и в цифровом формате в мобильном приложении «Госуслуги Авто». Сейчас автомобилисты обязаны иметь при себе оригиналы документов. // фото: www.freepik.com