27 мая 2024, 12:17
Электричество отключили в одном из районов Петрозаводска
Энергетики проводят плановые работы в Университетском городке
Сегодня в 10 часов утра в Петрозаводске произошло отключение электричества в Университетском городке и в ЖК «Резервный квартал». Об этом сообщает ЕДДС.
По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, сотрудники «Прионежской сетевой компании» проводят плановые работы на сетях. С этим связано отключение электроэнергии в районе.
Ориентировочно работы должны закончиться до 16 часов. // Фото: unsplash.com / Diz Play