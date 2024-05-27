27 мая 2024, 12:17
Общество

Электричество отключили в одном из районов Петрозаводска

Энергетики проводят плановые работы в Университетском городке

Сегодня в 10 часов утра в Петрозаводске произошло отключение электричества в Университетском городке и в ЖК «Резервный квартал». Об этом сообщает ЕДДС.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, сотрудники «Прионежской сетевой компании» проводят плановые работы на сетях. С этим связано отключение электроэнергии в районе.

Ориентировочно работы должны закончиться до 16 часов. // Фото: unsplash.com / Diz Play

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Метки: 
Петрозаводск
Университетский городок
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