Эксперты рассказали об особенностях полотенцесушителей

Старые «змеевики» часто портят вид ванной комнаты. Они давно отслужили свое, а их простая конструкция совсем не радует глаз. Для замены устаревшей конструкции есть современные варианты, отличающиеся не только повышенной функциональностью, но и эффектным внешним видом.

Наиболее популярными видами полотенцесушителей являются водяные и электрические модели.

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Водяные полотенцесушители

Водяные модели являются конструкцией, состоящей из набора труб, сквозь которые проходит нагревающая прибор горячая вода. Современные производители предлагают покупателям не только привычную змейку, а и более привлекательный аналог, имеющий форму объемной лесенки. У водяных полотенцесушителей есть определенные преимущества:

- Простота установки. Такие конструкции можно установить на место старого полотенцесушителя, поэтому они идеально подходят для тех случаев, когда владелец не желает проводить в ванной капитальный ремонт. Более того, вам не придется прокладывать проводку и устанавливать розетки, чтобы подключить новый полотенцесушитель.

- Экономия. Водяные модели не расходуют электроэнергию, поэтому владельцу ванной не придется оплачивать дополнительные расходы.

НО! Такие конструкции можно установить только в систему горячего водоснабжения или отопления. А при отсутствии горячей воды батарея будет оставаться холодной.

То есть, покупка водяного полотенцесушителя будет целесообразной только в том случае, если владелец хочет установить новое устройство на место старого или просто ищет бюджетный вариант.

Фото: pexels-max-vakhtbovych-7061425

Электрические полотенцесушители

В качестве нагревающего элемента в данном случае выступает кабель, протянутый по всей длине. Такие модели работают только от электрической сети.

Если говорить о плюсах таких моделей, можно выделить следующие положительные моменты:

- Устройство работает даже при отсутствии горячей воды.

- Такой полотенцесушитель можно включить и отключить в любой момент.

- Для электрических моделей характерен быстрый нагрев.

- Богатое разнообразие дизайнов позволяет выбрать вариант на любой вкус.

НО! Установка электрических моделей полотенцесушителей возможна только внутри ванных комнат с соответствующим классом электрозащиты. В противном случае помещение может быть небезопасным. Более того, электрические конструкции расходуют электроэнергию. При желании сократить расход ресурсов следует обращать внимание на экономичные модели.

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